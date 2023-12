Architektur Ausstellung zu Bädern und Thermen: Stuttgarts Bad Berg kommt in Berlin groß heraus

Schwimmen – auch im architektonischen Glück – lässt es sich im Bad Berg in Stuttgart. Das auf Bäder spezialisierte Stuttgarter Architekturbüro 4a Architekten hat den Bau saniert, den 50er-Jahre-Charme gerettet und dezent in die Gegenwart überführt – dafür gab’s auch jüngst die Auszeichnung „Beispielhaftes Bauen 2023 “ der Architektenkammer Baden-Württemberg.

Jetzt kommt das Mineralbad in der Hauptstadt groß heraus. Die renommierte Berliner Architekturgalerie AEDES plant eine Ausstellung zum Thema Bäderbau. „Swimming in Atmosphere“ lautet der Titel der Ausstellung, in der vom 15. Dezember an bis zum 31. Januar 2024 in Berlin Projekte der Stuttgarter Architekten vorgestellt werden – darunter auch das Stuttgarter Mineralbad Berg.

Bäder der Stuttgarter 4a Architekten

Am Beispiel von zwölf gebauten, sich in Planung oder im Bau befindlichen Projekten von der Therme Wien bis zur Sanierung des Bade- und Freizeitparks Kusel ist zu sehen, wie verschieden die Anforderungen an Schwimmstätten sind – von der Therme bis zum klassischen Schwimmbad. Gezeigt werden Pläne, Modelle und Fotos neben kurzen Video-Ansprachen der Architektinnen und Architekten über die Herausforderungen dieser speziellen Bauprojekte.

Wirtschaftlichkeit ist beim Bau wichtig, aber auch Sicherheit und Funktionalität, der passende Einsatz von Farbe und Material für den ästhetischen Wohlfühlfaktor sowieso – nicht nur in Wellnessthermen, sondern gerade auch da, wo Kinder Schwimmen lernen sollen.

Wer nicht die Schau in Berlin besucht, könnte für die nächsten freien Tage eine Bäderreise zusammenstellen, denn einige Projekte des Büros sind im süddeutschen Raum, darunter in Offenburg, Stutensee, Bad Wimpfen und Lindau am Bodensee zu finden.

Info

Ausstellung

„Swimming in Atmosphere“ ist vom 15.12.2023 bis zum 31.1.2024 in der Architekturgalerie AEDES (Christinenstraße 18-19) in Berlin zu sehen. Mehr dazu unter www.aedes-arc.de

Buch

Zur Ausstellung erscheint der AEDES Katalog„Swimming in Atmosphere – Wasserwelten II“ (15 Euro).