Moorleiche ist ein toter Teenager

Archäologischer Fund in Nordirland

1 Der Tote interessierte zunächst die Kriminalpolizei. Doch schnell stellte sich heraus, dass der Fall mehr etwas für Archäologe ist. Foto: Police Service Of Northern Ireland/dpa

Ein Leichenfund in einem Torfmoor in Nordirland führt weit zurück in die Vergangenheit. Der Tote ist kein Fall für Forensiker, sondern für Archäologen. Denn die Überreste liegen im Moor seit rund 2500 Jahren.











Erst war die Polizei im Einsatz, dann kamen die Wissenschaftler: Ein Leichenfund in Nordirland hat sich als archäologische Sensation herausgestellt. Wie die Polizei mitteilte, könnten die im Torf in der Ortschaft Bellaghy in Nordirland im Oktober 2023 entdeckten sterblichen Überreste bis zu 2500 Jahre alt sein.