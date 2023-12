Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant: Iraker unter Terrorverdacht aus Deutschland abgeschoben

1 Der nun abgeschobene Mann soll angekündigt haben, „Anschläge im Zusammenspiel von Großveranstaltungen in der Weihnachtszeit“ verüben zu wollen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Weil er eine „schwere Gewalttat“ geplant haben soll, ist ein unter Terrorverdacht stehender Iraker aus Deutschland in sein Heimatland abgeschoben worden.











Ein unter Terrorverdacht stehender Iraker ist aus Deutschland in sein Heimatland abgeschoben worden. Der 20-jährige Mann habe die Bundesrepublik am Freitagabend verlassen müssen, weil er eine „schwere Gewalttat“ geplant habe, teilten die Innenministerien von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen am Samstag mit. Mit der Abschiebung sei ein unbefristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot verbunden.