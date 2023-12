Anordnung des Kraftfahrtbundesamtes: Mercedes muss mindestens 100 000 Diesel-Fahrzeuge zurückrufen

1 Mercedes muss erneut Dieselfahrzeuge wegen eines Thermofensters zurückrufen. Foto: imago/Rene Traut

Nach einer Anordnung des Kraftfahrtbundesamtes muss die Motorsteuerung per Software-Update in einer Mercedes-Werkstatt korrigiert werden. Es geht um Funktionen der Abgasreinigung.











Der Stuttgarter Autohersteller Mercedes-Benz muss erneut eine große Zahl von Dieselfahrzeugen in die Werkstätten zurückrufen und mit einem Software-Update versehen. Betroffen sei in Deutschland „voraussichtlich eine untere sechsstellige Zahl“ von Fahrzeugen, so Mercedes in einer Pressemitteilung, also mindestens 100 000 Autos. Die betroffenen Halter werden derzeit angeschrieben.