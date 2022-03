1 Anne Will lädt am Sonntag um 21.45 Uhr in der ARD wieder zum Talk ein. (Archivbild) Foto: imago images/Hermann J. Knippertz/Hermann J. Knippertz via www.imago-images.de

Bei Anne Will dreht sich auch am Sonntagabend ab 21.45 Uhr wieder alles um den Ukraine-Krieg. Auf verschiedenen diplomatischen Ebenen wird mit Russland über eine Beendigung des Krieges gesprochen – bislang allerdings ohne Erfolg. Sogar Altkanzler Gerhard Schröder soll sich deswegen in Moskau mit Präsident Wladimir Putin getroffen haben. Währenddessen gehen die Angriffe auf die Ukraine unvermindert weiter. Mittlerweile sind mehr als zwei Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrer Heimat geflüchtet.

Über dieses Thema diskutiert Anne Will am Sonntagabend ab 21.45 Uhr unter dem Motto: „Angriff auf die Ukraine - wie kann Putins Krieg beendet werden?“

Gäste und zentrale Fragen

Dazu hat die Moderation folgende Gäste eingeladen

Robert Habeck (Bündnis 90 / Die Grünen), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

(Bündnis 90 / Die Grünen), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Lars Klingbeil (SPD), Parteivorsitzender

(SPD), Parteivorsitzender Claudia Major , Politikwissenschaftlerin, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin

, Politikwissenschaftlerin, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin Katja Petrowskaja , Deutsch-Ukrainische Schriftstellerin

, Deutsch-Ukrainische Schriftstellerin Roderich Kiesewetter (CDU), Mitglied des Bundestages und Oberst a.D.

Bei der Diskussion stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: Wie kann der Ukraine geholfen werden? Welche Maßnahmen können den Krieg beenden? Die USA stoppen die Einfuhr von russischem Öl, Gas und Kohle. Müssten auch Deutschland und die anderen EU-Staaten vollständig auf Energie aus Russland verzichten?