Die Elterninitiative G9 jetzt BW kämpft für eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium als Regelmodell. Daneben sollen diejenigen, die es leisten können und wollen, die Möglichkeit haben, den Weg zum Abitur auch in acht Jahren zu beschreiten. Umgesetzt werden soll dies – so die Forderung – nicht nur für die künftigen Fünftklässler, sondern auch für die höheren Klassenstufen.

Die Initiative startete den Volksantrag „G9-Gesetz“ und sammelte mehr als 100 000 Unterschriften. Auch ein von der Landesregierung eingerichtetes Bürgerforum hatte Mitte Dezember die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium empfohlen. Mittlerweile hat die grün-schwarze Landesregierung angekündigt, ein Konzept für ein neues neunjähriges Gymnasium zu erarbeiten.

Welche Weichen müssen jetzt gestellt werden?

Doch wie schnell ließe sich eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium umsetzen? Welche Weichen müsste die Politik dafür stellen? Was würde dann auf die Schulen, Lehrerinnen und Lehrer zukommen? In welchem Maß und ab welchem Zeitpunkt braucht es mehr Personal und gib es an den Gymnasien überhaupt genug Raumkapazitäten für einen zusätzlichen Jahrgang? Auf die Frage, was eine Rückkehr zu G9 kosten würde, geben die Politik und die Initiative unterschiedliche Antworten. Aber billig wird es nicht. Sollte das Geld nicht lieber in den dringend notwendigen Ausbau von Kitas und Ganztagsgrundschulen investiert werden, um mehr Bildungsgerechtigkeit zu schaffen?

Redakteurinnen und Redakteure der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten wollen diese und andere Aspekte in einer Abendkonferenz diskutieren. Mit dabei sind Bärbel Krauß, Redakteurin für Landespolitik und Politik in Stuttgart, Lisa Welzhofer, Koordinatorin des Teams Familie, Bildung, Soziales, sowie Alexandra Kratz aus dem Team Familie, Bildung und Soziales. Als Experte ist Manfred Birk zu Gast, geschäftsführender Rektor der Stuttgarter Gymnasien und Rektor am Dillmann-Gymnasium.

