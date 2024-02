Angriff aufs Neue Schloss in Stuttgart: „Erschreckende Zerstörungswut“ – mehr als nur Vandalismus?

1 15 Fenster am Neuen Schloss sind zerstört. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag am Neuen Schloss einen Schaden von 20 000 Euro angerichtet. Finanzminister Danyal Bayaz zeigt sich entsetzt, der Staatsschutz ermittelt. Helfen Kameras weiter?











Es ist 6.30 Uhr am Freitagmorgen, als eine Reinigungskraft ihren Augen nicht traut: Am Neuen Schloss in Stuttgart gibt es große Beschädigungen. Nach Angaben des zuständigen Finanzministeriums sind insgesamt 15 Fenster im Erdgeschoss und eine Tür demoliert. Als Wurfgeschosse haben offenbar Pflastersteine vom Schlossplatz gedient. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 15 000 bis 20 000 Euro.