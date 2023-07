1 Stephan Schwarz konnte das Krankenhaus am Montag verlassen. Der 36-Jährige kandidiert für den Wahlkreis Schorndorf. Foto: Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Zwei SPD-Stadträte erleben den Angriff auf den AfD-Wahlkampfstand in Schorndorf mit und versuchen zu beschwichtigen. Der verletzte Kandidat Stephan Schwarz verlässt das Krankenhaus am Montag.









Schorndorf - Diesen Wahlkampfeinsatz werden die beiden SPD-Stadträte Hans-Ulrich Schmid und Marcel Kühnert nicht so schnell vergessen. Am vergangenen Samstag waren sie zum Dienst am Stand ihrer Partei in der Schorndorfer Altstadt eingeteilt. Gerade einmal 20 Meter entfernt vom Infostand der AfD, der kurz vor 10 Uhr von einer Antifa-Gruppe angegriffen wird. „Ich habe erst Parolen und Gesänge gehört, dann kamen etwa 20 Menschen aus der Kirchgasse“, erzählt Marcel Kühnert. In nur wenige Sekunden, so berichtet Hans-Ulrich Schmid, sei der AfD-Stand eingekreist gewesen.