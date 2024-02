Andreas Mandalka aus Pforzheim: Bekannter Radaktivist stirbt bei Fahrradunfall

1 Unter anderem mit einer Schwimmnudel hat Andeas Mandalka für mehr Sicherheit für Radfahrer im Verkehr protestiert (Symbolbild). Foto: imago images / Christian Schroedter/Christian Schroedter

Der Radaktivist Andreas Mandalka machte regelmäßig auf gefährliche Überholmanöver durch Autofahrer aufmerksam und bemängelte die Sicherheit im Verkehr. Nun starb er selbst bei einem Radunfall. Was ist passiert?











Auf seinem Blog, in den sozialen Netzwerken und in seinem Heimatort engagierte sich Andreas Mandalka für mehr Sicherheit für Radfahrer im Straßenverkehr und prangert gefährliche Stellen und Überholmanöver an. Nun trauert die Radcommunity über den 43-jährigen Aktivisten. Er starb am Dienstagabend bei einem Radunfall in Neuhausen (Enzkreis) – laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) auf seiner Heimstrecke. Das berichtet unter anderem die „Badische Neueste Nachrichten“.