1 Am Amsterdamer Hauptbahnhof gibt es 25 000 Radabstellplätze. Foto: privat/Thomas Gotthardt

Für den ADFC-Experten Thomas Gotthardt aus Göppingen sind die Niederlande beim Radverkehr das Vorbild schlechthin. Davon will er Entscheider mit Fotos überzeugen. Oder bei Exkursionen, wie neulich in Utrecht.











Link kopiert



Bei Thomas Gotthardt hat es in den Niederlanden angefangen. Der heute 59-Jährige ist Exportvertriebsleiter und als solcher immer wieder in Holland unterwegs. Ihm sei aufgefallen, wie gut es Radler dort haben. „Warum ist das so?“, habe er sich gefragt und recherchiert. Inzwischen hat er den Vortrag sicher 30- bis 40-mal gehalten. Darin räumt er auch mit Vorurteilen auf. Am Donnerstag, 21. September, ist er in der Stadtteilbibliothek Plieningen, nächste Woche in Unna und Bremen.