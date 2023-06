Der beste Strand der Welt liegt in Europa

8 Der Strand „Playa de Muro“ auf Mallorca wurde zum besten Strand der Welt mit den meisten Naturwundern gekürt. Foto: IMAGO/Pond5/IMAGO/xSimonDannhauerx

Wer traumhafte weiße Sandstrände sucht, muss nicht bis auf die Malediven fliegen. Von Deutschland aus reichen schon zwei bis drei Flugstunden – zumindest einer Analyse des Online-Bootsportals „Rightboat“ nach. Wir stellen den Gewinner vor.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kilometerlange weiße Sandstrände, türkisblaues Wasser und Palmen, für viele sieht so der perfekte Strand aus. Dort kann man im Urlaub dann nicht nur die Seele baumeln lassen und entspannen, sondern auch wunderschöne Fotos schießen – und das ist vielen in Zeiten von Instagram, Tik Tok und Co. ja besonders wichtig.