1 Man muss gar nicht weit fliegen, um tolle Strände zu finden. Foto: Sven Hansche / shutterstock.com

In diesem Artikel stellen wir Ihnen 30 Traumstrände in Europa vor, die einen Besuch auf jeden Fall wert sind. Von Italien über Griechenland und England bis hin zu Schottland zeigen wir Ihnen Orte, die oftmals den karibischen Stränden ähneln.















Unter allen deutschen Reisenden ist der Bade- und / oder Strandurlaub die beliebteste Urlaubsart (1). Egal ob im Mittelmeer oder weiter in den Norden bis nach Island – Ein Urlaub am Meer in Europa ist absolut lohnenswert.

1. Cala Macarelleta (Menorca, Spanien)

Der Strand auf Menorca befindet sich südwestlich auf der Insel und verspricht sauberes Wasser und einen Strand im Grünen. Auf der Insel gibt es außerdem viel Natur, viele weitere Strände und felsige Buchten. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen eine Kirche und viele Villen.

Quelle: Jacinto Marabel Romo / shutterstock.com

2. As Catedrais Beach (Spanien)

Der As Catedrais Beach befindet sich im Norden des spanischen Festlandes in der Nähe von Ribadeo. Wenn man sich im Urlaub ein Auto mietet, kann man in circa 3 Stunden den Nationalpark Picos de Europa erreichen. Ein Stück weiter gelangt man zur Kleinstadt Santillana del Mar, dessen Stadtleben sich im mittelalterlichen Flair abspielt. Als Transportmittel kann neben dem Flugzeug auch das Auto genutzt werden, allerdings muss man sich auf eine lange Fahrt gefasst machen. Die Strecke von beispielsweise Stuttgart aus bis zum Strand dauert circa 19 Stunden.

Quelle: lunamarina / shutterstock.com

3. Playa de La Concha (Spanien)

Etwas östlicher, aber immer noch im Norden von Spanien, findet man den muschelförmigen Sandstrand Playa de La Concha in der Nähe von Bilbao. Ein besonderes Highlight: Unweit vom Strand befindet sich eine kleine Insel mit einem unbewohnten Leuchtturm, einem kleinen Strand und einer Bar. Die Insel ist mit dem Schiff zu erreichen. Mit dem Flugzeug kann man nach Bilbao fliegen, doch wer es lieber mit dem Auto mag: Von Stuttgart fährt man beispielsweise circa 14 Stunden.

Quelle: SannePhoto / shutterstock.com

4. Cala Mariolu (Sardinien, Italien)

Im Westen der italienischen Insel befindet sich der Strand von Cala Mariolu. Seine Besonderheit: weiße und rosafarbene Kiesel und türkises Meerwasser. Wer eine Abkühlung braucht, kann hier auch schnorcheln oder tauchen. Traut man sich etwas weiter ins Meer rein, sieht man mit etwas Glück auch Delfine.

Quelle: Jenny Sturm / shutterstock.com

5. Sansone Beach (Elba, Italien)

Die Insel Elba befindet sich westlich des italienischen Festlandes zwischen Florenz und Rom. Mit der Fähre brauch man von Cavo (Insel) nach Piombino (Festland) nur eine knappe Stunde. Neben Besuchen an den schönen Stränden kann auf der Insel auch gewandert werden. Außerdem werden Kajak-Touren und Ausfahrten mit dem Motorboot angeboten. Es ist zu empfehlen, die Insel im Herbst zu besuchen, da es im Sommer sehr voll werden kann. Außerdem ist das Wasser im Herbst immer noch warm.

Quelle: ErreCh / shutterstock.com

6. Navagio (Zakynthos, Griechenland)

Die griechischen Inseln versprechen griechischen Flair, klares Wasser und gutes Essen. Auf Zakynthos befindet sich einer der berühmtesten und schönsten Strände Griechenlands. Neben weißem Sandstrand und türkisem Wasser erwartet Sie ein geschichtliches Highlight: Das Wrack eines ehemaligen Piratenschiffs aus der Neuzeit. Der Strand ist nur mit dem Boot erreichbar.

Quelle: StockBrunet / shutterstock.com

7. Lalaria (Skiathos, Griechenland)

Nicht weit weg vom Festland befindet sich die griechische Insel Skiathos, auf der man im Norden auf den Lalaria Strand zusteuert. Neben vielen weiteren Sandstränden gibt es auch einige Museen, die besucht werden können. Im Herzen der Insel können Sie in der Weinkellerei “Parissis Winery“ bei einer Probe leckeren Wein verkosten.

Quelle: Cara-Foto / shutterstock.com

8. Nissi Beach (Republik Zypern)

Im griechischen Teil der Insel Zypern liegt Nissi Beach, umgeben von Bars, Wassersportprogramm, Hotels, Parkmöglichkeiten und vielem mehr. In unmittelbarer Nähe gibt es auch einen Skulpturen- und einen Kaktus-Park zu erkunden sowie weitere traumhafte Strände. Zusätzlich kann man auch durch die kleinen Orte schlendern.

Quelle: ZaitsevMaksym / shutterstock.com

9. Reynisfjara (Island)

Der wohl außergewöhnlichste Strand dieser Liste: Der schwarze Strand Reynisfjara an einem der südlichsten Punkte von Island. Der Grund, weshalb der Sand schwarz ist, liegt in seiner Entstehung aus vulkanischem Gestein. Bei der Erosion („Zerstörung“) entsteht die schwarze Farbe beim Abkühlen der Lava. Island bietet außerdem eine unglaubliche Landschaft und Orte, die Sie aus dem Staunen nicht mehr rausbringen.

Quelle: Creative Travel Projects / shutterstock.com

10. Luskentyre Beach (Harris, Schottland)

Schottland ist nicht gerade als Ziel für Strandurlaub bekannt, dennoch hat es im Norden des Landes auf der Insel Harris einen sehenswerten Strand zu bieten. Mit Sicht auf die Berge und viel Landschaft, ist der Ort perfekt zum Abschalten und Entspannen. Außerdem ist er touristisch gesehen nicht überfüllt. Begeben Sie sich weiter ins Landesinnere, können Sie mit dem Jacobite Steam Train die Strecke entlangfahren, die einst der berühmte Hogwarts Express bei Harry Potter fuhr.

Quelle: Helen Hotson / shutterstock.com

11. Positano Spiaggia (Italien)

Wenn man an den Strand an der Amalifküste geht, steht tatsächlich nicht unbedingt das Baden im Vordergrund. Die Fahrt an der Küste entlang bietet schon vorher einen zauberhaften Ausblick. Außerdem ist die Anordnung der Häuser der Kleinstadt Positano ein Highlight. Nicht weit weg befindet sich die Ruinenstadt Pompei. Auch die Insel Capri kann vom naheliegenden Sorrent mit dem Schiff erreicht werden.

Quelle: IgorZh / shutterstock.com

Auch interessant: So lange brauchen Postkarten aus dem Urlaub

12. Sarakiniko (Milos, Griechenland)

Wenn Sie eine Mondlandung mit ein bisschen Sonne verbinden wollen, dann ist der Sarakinito Beach das Richtige für Sie. Die Felsen, von denen man wunderbar ins karibisch anmutende Wasser springen kann, sind kreideweiß und geglättet. Die Bucht ist nach den sarazenischen Piraten benannt, die damals als deren Versteck diente. Außerdem soll der Sonnuntergang innerhalb der Kulisse einzigartig sein. Die Bucht dient außerdem oft als Kulisse für Fotoshootings.

Quelle: Josef Skacel / shutterstock.com

13. Zlatni Rat (Brac, Kroatien)

Auf der Insel Brac, unweit von Split, befindet sich der Strand, der vom Aussehen einer Zunge gleicht. Wer schon mal da ist, kann seinen Ausflug auch mit einem Besuch in die Drachenhöhle „Zmajeva spilja“ verbinden. Auch an Wanderwegen mangelt es nicht, beispielsweise hat man vom Berg „Vidova Gora“ aus einen Panoramablick auf die Küste.

Quelle: mislaw / shutterstock.com

14. Praia da Marinha (Algarve, Portugal)

In der südlichsten portugiesischen Provinz befinden sich einige sehenswerte Strände, darunter der Strand Praia da Marinha. Hier kann gebadet, getaucht und geschnorchelt werden. Außerdem kann man sich Tretboote ausleihen. Die Felsumrandung des Strandes ist circa 30 Meter hoch. Er ist über einen großen Parkplatz und Treppen zu erreichen. Die Klippen eignen sich auch für eine Wanderung, der Wanderweg ist ausgeschildert und führt entweder in die Stadt Carvoeiro oder zu einer Wallfahrtskirche.

Quelle: Nessa Gnatoush / shutterstock.com

15. Durdle Door Beach (England)

Der Durdle Door Beach befindet sich südwestlich von London und beweist, dass nicht nur der Süden Europas schöne Strände hat. Ähnlich sind auch die naheliegenden Strände Mupe Bay und Worbarrow, denen man auf dem Weg einen Besuch abstatten kann. Von London ist man in circa 3 Stunden mit dem Auto am Durdle Door Beach.

Quelle: Luigi Trevisi / shutterstock.com

Lesen Sie auch: Das ist der Unterschied zwischen einem Nonstop- und einem Direktflug

16. Kvalvika Beach (Norwegen)

Um an den Kvalvika Beach zu kommen, muss man weit in den Norden auf die Insel Moskenesøya von Norwegen. Die Umgebung lädt zum Wandern ein, der Strand kann so oder so nur zu Fuß oder mit dem Boot erreicht werden. Er liegt nahezu im Nirgendwo. Die Faszination des Strandes ändert sich von Sommer zu Winter und umgekehrt. Im Sommer bietet er türkises Wasser und weißen Sand, im Winter wirkt das Meer bedrohlich, wenn oberhalb des Polarkreises die Sonne nicht aufgeht. Wanderrouten und Parkplätze finden Sie hier: Ausflug zum Kvalvika Beach.

Quelle: evenfh / shutterstock.com

17. Plage de Rondinara (Korsika, Frankreich)

Im Süden der Insel Korsika liegt der Plage de Rondinara. Wenn Sie sich ein Auto mieten, können Sie es am naheliegenden Parkplatz abstellen. Der Weg zum Aussichtspunkt „Sommet de la presqu'île de la Rondinara“ dauert circa 15 Minuten. Auch der Suartone Nationalpark ist nur wenige Minuten mit dem Auto entfernt. Korsika gilt auch als „Insel der Schönheit“ und besticht vor allem durch die schönen Strände und die wunderschöne Natur.

Quelle: Balate Dorin / shutterstock.com

18. Praia de Joao de Arens (Algarve, Portugal)

Die kleine Bucht im Süden Portugals ist von Felsen umgeben und hat glasklares Wasser. Die Gegend hat einige Strände zu bieten, die sich nicht nur durch die Felswände am Strand auszeichnen, sondern auch durch die Felsen im Wasser. Die Algarve ist sehr belebt und als Urlaubsziel sehr beliebt. Von Juni bis September gibt es an der Algarve fast 12 Sonnenstunden. Somit gehört die Gegend zu den sonnenreichsten Europas. Für Urlauber, die es nicht allzu heiß mögen: Im Sommer findet man Temperaturen zwischen 25 °C und 29 °C vor.

Quelle: Balate Dorin / shutterstock.com

19. Cala Comte (Ibiza, Spanien)

Auf der spanischen Insel Ibiza findet man den Strand Cala Comte. Neben Restaurants erwartet Sie auch eine Palmenlandschaft, die als Schatten für die Liegen dient. In der Nähe des Strands werden außerdem Yoga-Kurse angeboten. Im Preis ist in der Regel ein Essen oder ein Buffet inklusive. Ibiza gilt zudem als Party-Spot. Künstler wie David Guetta, Kygo, Swedish House Mafia und viele weitere legen hier regelmäßig auf.

Quelle: lunamarina / shitterstock.com

Passend zum Thema: Unterschied All inclusive und All inclusive Plus

20. Porthcurno Beach (Cornwall, England)

Ganz in der Nähe des südlichsten Punktes Englands („The Lizard“) befindet sich der Porthcurno Beach, der für englische Verhältnisse außergewöhnlich türkises Meerwasser vorweist. Zu der Hafenstadt Penzance braucht man vom Strand aus mit dem Auto nur eine knappe halbe Stunde. Zu erkunden gibt es hier beispielsweise die Morrab Gärten, die mit subtropischen Pflanzen angelegt wurden. Außerdem gibt es für Kunstliebhaber auch Museen: Hier geht’s zu den Museen in Penzance.

Quelle: Victoria Ashman / shutterstock.com

21. Balos Beach (Kreta, Griechenland)

Kreta ist die größte griechische Insel. Wer dort Urlaub machen möchte, sollte sich im besten Fall ein Auto mieten, um die Insel abzuklappern. Den Balos Beach findet man an der nordwestlichen Spitze der Insel. Die nächste Großstadt ist Chania, die auch mit einem Flughafen ausgestattet ist. Zudem werden von der nördlichen Küste der Insel Bootsausflüge, beispielsweise nach Santorini, angeboten.

Quelle: Lucian BOLCA / shutterstock.com

22. Es Trenc (Mallorca, Spanien)

Das oft als 17. Bundesland bezeichnete Mallorca hat neben dem Ballermann und der Großstadt Palma auch sehenswerte Strände zu bieten. Im Süden der Insel befindet sich der bekannteste Strand Mallorcas. Das Wasser am Es Trenc ist glasklar, der Strand ist sehr flach, weswegen man sehr weit ins Meer reinlaufen und immer noch stehen kann. Parkplätze gibt es circa 200 Meter entfernt.

Quelle: lunamarina / shutterstock.com

23. Sandwood Bay (Schottland)

An der Nordwestküste von Schottland befindet sich ein kilometerlanger Sandstrand. Hinter der Bucht ist ein Süßwassersee mit Forellen zu finden. Die Sandwood Bay liegt nur 7 Kilometer vom Cape Wrath entfernt, dem nordwestlichsten Punkt der Insel Großbritannien. Auf das Schwimmen sollte verzichtet werden, da die Strömung extrem stark ist. Der Strand hat keine Straßenanbindung, allerdings kann die Bucht über einen 6 Kilometer langen kleinen Weg erreicht werden, der zu einem Parkplatz im Weiler von Blairmore führt.

Quelle: Ben Canfield / shutterstock.com

24. Rabbit Beach (Lampedusa, Italien)

Lampedusa ist die größte der Pelagischen Inseln im Mittelmeer und liegt zwischen Sizilien und Tunesien. Die Insel ist recht überschaubar, liefert aber mit dem Rabbit Beach einen guten Grund, um dort Urlaub zu machen. Die Insel hat auch einen Flughafen, demnach kommt man neben der Fähre auch mit dem Flugzeug dorthin.

Quelle: EnricoAliberti ItalyPhoto / shutterstock.com

25. Myrtos Beach (Kefalonia, Griechenland)

Die griechische Insel Kefalonia befindet sich unweit vom griechischen Festland und hat neben weißen Stränden und türkisem Wasser auch Höhlen und kleine Städte zu bieten. Das Dorf Assos Caldera gilt als das schönste Dorf der Insel. Nur 20 Minuten mit dem Auto entfernt liegt der Myrtos Beach, umgeben von zwei Aussichtspunkten, von denen man auf den Strand herabschauen kann.

Quelle: Adisa / shutterstock.com

26. Ölüdeniz Beach (Türkei)

Der schönste Strand der Türkei liegt im Süden des Landes und westlich von der Stadt Antalya. Neben einem ruhigen Tag am Strand werden viele Aktivitäten in der Umgebung angeboten. Von Paragliding über Buggy-Safari-Touren bis hin zu einem großen Angebot an Bootstouren kann hier der Urlaub in vollen Zügen genossen werden. Vom in der Nähe liegenden Berggipfel Babadağ hat man einen perfekten Ausblick auf Meer und Festland.

Quelle: Denis Belitsky / shutterstock.com

27. Voidokilia (Griechenland)

Auch das griechische Festland hat einen atemberaubenden Strand zu bieten. Im Süden des Landes liegt der hufeisenförmige Strand Voidokilia. Zur Hauptstadt Athen braucht man circa 3 bis 3,5 Stunden mit dem Auto. In der Nähe gibt es Beach Bars sowie einige Golfanlagen. Wenn Sie sich richtig verwöhnen lassen wollen, bietet sich das 5-Sterne Hotel „W Costa Navarino“ an.

Quelle: Pit Stock / shutterstock.com

28. Scala Dei Turchi (Sizilien, Italien)

Ein etwas anderer Strand erwartet Sie auf Sizilien. Die Attraktion ist hier ein monumentaler Felsen mit türkisem Wasser. Wenn Sie Sizilien einen Besuch abstatten, sollten Sie sich auch die beiden Großstädte Palermo und Catania anschauen. Um den Felsen herum gibt es zahlreiche Bars, Unterkünfte und Essensmöglichkeiten.

Quelle: ValerioMei / shutterstock.com

29. Porto Katsiki (Lefkada, Griechenland)

Die eher unbekannte Insel Lefkada liegt westlich und in der Nähe des griechischen Festlands. Auf der Insel lässt es sich mit Felshängen, türkisfarbenem Meer, Windmühlen und griechischem Wein aushalten. Die Insel ist überschaubar und demnach mit dem Auto gut zu erkunden. Von Süden nach Norden benötigt man je nach Route circa 1 Stunde. Im Norden befindet sich beispielsweise die Burg Agia Mavra, außerdem können Sie auf der Insel auch Wind- und Kitesurfen.

Quelle: Balate Dorin / shutterstock.com

30. Calanque d’En-vau (Frankreich)

Quelle: Pocholo Calapre / shutterstcok.com

Auf dem französischen Festland in der Nähe von Marseille liegt der vielversprechende Strand Calanque d’En-vau. In der Nähe können Sie im Gebiet Sentier du Petite Prince wandern. Für Strand- und Wanderliebhaber ist das also das Optimale. Wenn Sie noch mehr Natur sehen wollen, können Sie einen Ausflug in den Calanques National Park machen.