Ein 32-jähriger Mann soll am Donnerstag versucht haben, eine Richterin des Amtsgerichts Stuttgart anzuspucken. Zudem soll er Einsatzkräfte der Bundespolizei bedroht und sich mehrfach polizeilichen Maßnahmen widersetzt haben.

Nach Angaben der Polizei soll der 32-Jährige bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Beamtinnen und Beamte des Bundespolizeireviers Stuttgart angegriffen haben. Wegen dieser Taten sollte er am Donnerstag gegen 15.30 Uhr einer Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt werden. Nachdem die Richterin die Untersuchungshaft gegen den zunehmend aggressiver werdenden Mann angeordnet und in Vollzug gesetzt hatte, soll der Beschuldigte in Richtung der Richterin gespuckt haben. Er verfehlte sie jedoch.

Lesen Sie auch

Die anwesenden Beamten fixierten und fesselten den Mann. Während des anschließenden Transportes habe sich der 32-Jährige durchgehend aggressiv gegenüber den Einsatzkräften verhalten, diese bedroht und bespuckt, um sich getreten und sich den Maßnahmen widersetzt.

Bei dem Vorfall wurden keine Einsatzkräfte verletzt. Allerdings soll der Beschuldigte beim Transport zu einer Justizvollzugsanstalt, in die er gestern Nachmittag eingeliefert wurde, den Innenraum eines Dienstfahrzeuges beschädigt haben.

Gegen den 32-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.