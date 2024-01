Hauptbahnhof in Stuttgart: Festnahme: Mann rastet aus und uriniert in Streifenwagen

Festnahme: Mann rastet aus und uriniert in Streifenwagen

1 Ein 32-Jähriger hat nach seiner Festnahme in ein Polizeiauto gepinkelt (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Mit einem rabiaten 32-Jährigen hatten es Polizisten in der Nacht auf Donnerstag auf der Königstraße zu tun. Dem Mann fehlt es offenbar an Manieren, wie sich nach seiner Festnahme zeigte.











Ein 32-jähriger Mann hat nach seiner Festnahme in der Nähe des Hauptbahnhofs in Stuttgart-Mitte in einen Streifenwagen uriniert. Weil er zudem Polizisten angegriffen hat, wird gegen den Tunichtgut nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der versuchten Körperverletzung ermittelt. Das meldet die Bundespolizei.