Amtseinsetzung in Waiblingen

1 Als Amtsverweser war Sebastian Wolf schon eingesetzt worden – nun offiziell auch als Oberbürgermeister. Foto: Gottfried Stoppel

Mit 16-monatiger Verspätung ist Sebastian Wolf am Freitagabend offiziell als Oberbürgermeister von Waiblingen vereidigt worden. Eine Klage gegen sein klares Wahlergebnis hatte das lange verhindert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Votum am 6. Februar vergangenen Jahres hätte kaum deutlicher ausfallen können für Sebastian Wolf. Dennoch hat der mit 96,4 Prozent der abgegebenen Stimmen zum Oberbürgermeister von Waiblingen gewählte 42-Jährige gut 500 Tage warten müssen, bis er als solcher offiziell in Amt und Würden eingesetzt werden konnte. Das ist nun am Freitagabend im Bürgerzentrum der Stadt nachgeholt worden.