Eine neue Autobahnbaustelle steht bevor. Wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilt, erneuert sie die Fahrbahndecke in Teilen des Leonberger Dreiecks. Konkret geht es um die Überleitung von der A8 Karlsruhe-Stuttgart auf die A81 in Fahrtrichtung Würzburg. Auf der Überleitung wird daher am Freitag, 12. April, ab 10 Uhr zunächst ein Fahrstreifen gesperrt. Ab Freitag, 20 Uhr, bis Montag, um etwa 5 Uhr wird die Überleitung voll gesperrt. Die Autobahn GmbH schreibt auch: „Alle Fahrziele können trotzdem erreicht werden.“

Die Umleitung sieht wie folgt aus: Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die auf der A8 aus Richtung Karlsruhe auf die A81 in Fahrtrichtung Würzburg gelangen möchten, bleiben auf der A8 in Richtung München bis zur Anschlussstelle Leonberg-Ost. Hier nehmen sie die Abfahrt und fahren direkt an der Anschlussstelle wieder auf die A8 in Richtung Karlsruhe auf. Von dort gelangen sie auf die Überleitung zur A81 in Richtung Würzburg.

Der Verkehr auf der A8 in beiden Fahrtrichtungen (Karlsruhe und München) ist nicht betroffen. Ebenso ist der Engelbergtunnel wie üblich befahrbar. Die Autobahn GmbH schreibt außerdem: „Um den Verkehr so wenig wie möglich zu belasten, wird die Maßnahme in der verkehrsarmen Zeit am Wochenende durchgeführt.“