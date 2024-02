Autobahnen in Baden-Württemberg: Hier standen die Menschen besonders lange im Stau

1 Besonders belastet war im vergangenen Jahr die Strecke auf der A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Puchner

Die gute Nachricht: Die Zahl der Staus hat abgenommen. Die schlechte: Die Wartezeit ist deutlich gestiegen, auch die Staulänge hat zugelegt. Schuld dürfte zum Teil das Ende des Homeoffice sein.











Anfahren, warten, anfahren, warten, ärgern: Wer im vergangenen Jahr auf baden-württembergischen Autobahnen im Stau steckte, musste erneut mehr Geduld aufbringen als im Jahr zuvor. Insgesamt verbrachten Autofahrerinnen und Autofahrer 42 770 Stunden in Staus auf den Autobahnen im Südwesten, rund neun Prozent mehr als 2022. „Der Verkehr auf den Autobahnen und in der Folge auch die Staus haben 2023 in Baden-Württemberg zugenommen“, sagte Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg, bei der Präsentation der Staubilanz. „Eine Erklärung hierfür könnte eine verstärkte Rückkehr an den Arbeitsplatz sein.“