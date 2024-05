Am 30. Mai bei der US-Army in Böblingen

1 Die US-Army zeigt einige Fahrzeuge. Foto: Eibner-Pressefoto/Sandy Dinkelacker

Die US-Army lädt wie im vergangenen Jahr zum Tag der offenen Tür an der Feuerwache, dem einstigen Offizierscasino, in der Waldburgstraße in Böblingen ein. Am Donnerstag, 30. Mai, von 11 bis 17 Uhr kann man sich dort umschauen.











Die US-Armee lädt am kommenden Donnerstag, 30. Mai, zum Tag der offenen Tür ins Alte Feuerwehrhaus ein. Von 11 bis 16 Uhr ist das „Old Firehouse“ in Böblingen geöffnet. Ursprünglich war das Gebäude das Offizierscasino der Kaserne. Es befindet sich nicht innerhalb des Army-Geländes, sondern in der Waldburgstraße 104.