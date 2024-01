Allianz MTV Stuttgart: Stuttgarts Volleyballerinnen sind weiter voll im Spiel

1 Pflichtaufgabe erfüllt: Stuttgarts Volleyballerinnen jubeln Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart schlagen Asterix Avo Beveren sicher mit 3:0 – und ziehen in der Champions League in die nächste Runde ein.











Link kopiert



Das war eine klare Sache: Im letzten Spiel der Gruppe D erfüllten die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart ihre Pflichtaufgabe ohne Probleme. Dank einer souveränen Leistung bezwang der deutsche Meister den belgischen Vertreter Asterix Avo Beveren klar mit 3:0 (25:14, 25:13, 25:16). Ob die Stuttgarterinnen mit drei Siegen, neun Punkten und 12:11 Sätzen Rang zwei in der Gruppe belegen würden, war danach offen. Dies entschied sich in der zweiten Partie zwischen Imoco Conegliano und PGE Rysice Rzeszów am späten Dienstagabend. Fest stand allerdings nach dem verwandelten Matchball, dass die Stuttgarterinnen in der Champions League weiter im Spiel bleiben.