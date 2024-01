Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart zahlt insolventem Gegner die Reisekosten

1 Das Heimspiel von Allianz MTV Stuttgart gegen den VC Neuwied wird stattfinden. Foto: Baumann

Um das Heimspiel gegen das Schlusslicht VC Neuwied zu sichern, finanziert der Meister seinem Gegner den Bus und ein Vesper – was nichts am grundsätzlichen Problem der Bundesliga ändert.











Sportlich ist die Bundesliga der Volleyballerinnen ohne Zweifel ein sehr attraktives Produkt. Es gibt hochklassige Spiele, Spannung an der Spitze, überraschende Ergebnisse – aber auch große Sorgen. Denn in dieser Saison sind nur zehn Teams am Start, und eines davon hat im Dezember auch noch einen Insolvenzantrag gestellt. Der VC Neuwied, mit null Punkten und 0:42 Sätzen abgeschlagenes Schlusslicht, kämpft ums finanzielle Überleben, will aber zumindest die letzten vier Partien der Hauptrunde noch bestreiten. Unterstützung gibt es dabei von Allianz MTV Stuttgart.