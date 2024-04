1 Noch ein Sieg fehlt Kapitänin Maria Segura Pallerés (Nummer 3) und den Allianz-Volleyballerinnen zum Einzug ins Finale. Foto: Pressefoto Baumann

Stuttgarts Kapitänin Maria Segura Pallerés wird in der Scharrena nach dem Auftaktsieg in den Halbfinal-Play-offs verabschiedet – dabei haben die Volleyballerinnen noch viel vor in dieser Saison.











Link kopiert



Die meisten der 2206 Zuschauer in der Scharrena reagierten am Mittwochabend verwundert, als der Hallensprecher sie bat, doch noch für einen weiteren Programmpunkt in der Halle zu bleiben. Doch die, die dieser Bitte folgten, bereuten es nicht: Es gab eine emotionale Verabschiedung für die Kapitänin Maria Segura Pallerés, die vor gut zwei Wochen angekündigt hatte, ihre Volleyball-Karriere nach vier Jahren im Trikot von Allianz MTV Stuttgart zu beenden. In sehr gutem Deutsch sagte die Spanierin in Richtung Team und Publikum: „Ein Dankeschön für euch ist nicht genug“. Den Grund für den frühen Zeitpunkt dieser Aktion erklärte Teammanager Moritz Zeithammel: „Theoretisch hätte es heute das letzte Heimspiel sein können, wenn wir zweimal gegen Dresden verlieren.“