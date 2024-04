1 Diagonalangreiferin Krystal Rivers war von Beginn an präsent Foto: Baumann

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart bezwingen den Dresdner SC im ersten Halbfinalspiel überraschend deutlich mit 3:0.











Mit einer starken Leistung haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart den ersten Schritt in Richtung Finale gemacht. Vor 2206 begeisterten Zuschauern – darunter Ex-Mitspielerin Simone Lee - setzte sich das Team von Trainer Konstantin Bitter im ersten von drei möglichen Halbfinalspielen gegen den Vorrundendritten Dresdner SC nach 80 Minuten mit 3:0 (25:20, 25:18, 25:23) durch. Das zweite Halbfinale findet am Samstag (17.10 Uhr/ Sport 1) in der Dresdner Margon-Arena statt. Bei einem Dresdner Sieg käme es am 10. April zur entscheidenden Partie, die wiederum in der Scharrena steigen würde.