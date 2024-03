1 Die erste Hürde ist genommen: Stuttgarts Volleyballerinnen jubeln. Foto: Baumann/Britsch

Stuttgarts Volleyballerinnen bezwingen vor heimischer Kulisse den USC Münster im ersten Viertelfinale mit 3:1. An diesem Donnerstag steht das Rückspiel an.











Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben die erste Hürde in den Play-offs genommen. Die Mannschaft von Trainer Konstantin Bitter bezwang vor 1959 Zuschauern in der Scharrena im ersten Play-off-Viertelfinale den Tabellensiebten USC Münster nach 106 Minuten mit 3:1 (25:19, 26:28, 25:18, 25:20). Sollten die Stuttgarterinnen auch das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Münster für sich entscheiden, stünden sie in der Best-of-three-Serie bereits im Halbfinale. Ein eventuelles drittes Spiel würde am Ostersamstag wieder in Stuttgart stattfinden.