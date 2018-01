Allergiker aufgepasst Im Südwesten fliegen schon die ersten Pollen

Von kap 04. Januar 2018 - 17:08 Uhr

Hatschi! In diesem Jahr beginnt der Pollenflug extrem früh. (Symbolbild) Foto: dpa

In diesem Jahr startet der Pollenflug wegen der milden Witterung sehr früh. Heuschnupfen-Geplagte sollten sich dringend mit Taschentüchern bewaffnen.

Stuttgart - Nach einigen eisigen Tagen im Dezember hat sich das Wetter um den Jahreswechsel herum doch eher von seiner frühlingshaften Seite gezeigt. Temperaturen im zweistelligen Bereich sind auch in Baden-Württemberg zurzeit keine Seltenheit.

Nun droht in den kommenden Tagen wegen der Schneeschmelze mancherorts Hochwassergefahr. Doch daneben droht vor allem dem Westen und dem Südwesten eine weitere für diese Zeit des Jahres doch eher ungewöhnliche Auswirkung: Der Pollenflug.

Hasel- und Erlenpollen sind schon unterwegs

Das milde Wetter und die damit einhergehenden frostfreien Nächte sorgen nämlich dafür, dass Hasel- und Erlenpollen durch die Luft fliegen. Dies berichten übereinstimmend der Deutsche Wetterdienst (DWD) und das Online-Portal „wetter24.de“.

Normalerweise beginnt der Flug dieser Pollen erst Ende Januar. Allergiker müssen sich in diesem Jahr also sehr früh auf laufende Nasen und tränende Augen einstellen – und eine Besserung scheint nicht in Sicht zu sein, denn in den kommenden Tagen werden die Temperaturen nur geringfügig sinken.

Aufgrund der milden Witterung sind erste Hasel- und Erlenpollen in der Luft. Deshalb publiziert der DWD ab 5.1 wieder #Pollenflug-Informationen via https://t.co/hbGpFOTq4j oder die App 'Pollenflug-Gefahrenindex' (Stores von Apple und Google) Infos: https://t.co/fwK0SjvWQ9 /kis pic.twitter.com/OfohZ2nHT2— DWD (@DWD_presse) January 4, 2018