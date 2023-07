1 Alleine mit einem Glas Wein den Abend ausklingen lassen und das auch noch genießen? Das scheint für manche Leute schwer vorstellbar. Foto: Adobe Stock// Frederic Cirou

Nicht gesund und sozial bedenklich? Wer alleine Alkohol trinkt, scheint ständig in Gefahr, zum gesellschaftlichen Problemfall zu werden. Warum das vollkommener Quatsch ist – und diese traditionsreiche Beschäftigung besonders schön sein kann.









Es gibt eine bestimmte Tageszeit, da greift der Nachmittag nach dem Abend. Dann ist es besonders schön zu trinken. Das Sonnenlicht wirkt wärmer, gelber. Und dann ein Negroni. Man muss dafür nicht unbedingt am Ufer des Gardasees sitzen. Es geht auch der Garten – und dann ein Bier. Den Spaten an den Zaun gelehnt, die Schuhe voller Dreck. Gesellschaft braucht es dafür nicht. Im Gegenteil. Schweigend alleine zu trinken ist schön. Es wirkt entspannend, macht einfallsreich, offen und belebt. Seinen kleinen Rausch muss man weder vor anderen rechtfertigen noch in eine alberne Grundstimmung verfallen.