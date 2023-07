Aldi, Lidl, Rewe & Co.

1 Bei Aldi ist das Gratisladen des E-Autos vorbei. Foto: Image/Arnulf Hettrich

Während des Einkaufs kostenlos das Elektroauto aufladen? Das geht, doch immer mehr Handelsketten verlangen Gebühren für den Strom. Ein Überblick, was wo möglich ist.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Einkaufen und währenddessen das Elektroauto laden kommt bei Kunden an. Handelsketten wie Aldi Süd, Lidl, Rewe, Ikea, aber auch Baumärkte oder Restaurants wie McDonald’s weiten ihre Ladestationen für E-Autos aus. Das Ladenetz werde nicht nur größer, sondern auch schneller, hat das Forschungs- und Beratungsinstitut für den Handel EHI in einer Umfrage festgestellt. Die Nutzer müssten dafür aber zunehmend bezahlen. Bei 42 Prozent der befragten Handelsketten sei das Laden im Jahr 2022 nicht mehr grundsätzlich kostenfrei. Im Vorjahr waren erst bei 29 Prozent der Handelsketten Ladekosten angefallen, so das Institut. Bei Aldi Süd etwa ist seit 1. Juni 2022 das Laden des Elektroautos kostenpflichtig, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergab. Ein Überblick: