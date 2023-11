Aktuelle Vorfälle in Nürtingen: Polizei warnt vor laufender Betrugswelle

Am Dienstagmittag warnt die Polizei insbesondere im Stadtgebiet Nürtingen (Kreis Esslingen) vor betrügerischen Telefonanrufen. Nach Angaben eines Sprechers geben sich die Betrüger während des Gesprächs als angebliche Polizisten oder Staatsanwälte aus und täuschen einen schweren Unfall eines Angehörigen vor. Um dann eine Haftstraße abzuwenden, werden Geldbeträge oder Wertgegenstände gefordert.

In einer anderen Masche warnen die Kriminellen vor einer angeblichen Einbruchsserie und drängen Opfer dazu, Wertgegenstände zur Verwahrung an die angeblichen Beamten zu übergeben. Die Polizei warnt: In solchen Fällen handelt es sich um Betrug. Die echte Polizei fordert niemals Geld oder erkundigt sich nach privaten Wertgegenständen. Betroffene können sich schützen, indem sie auflegen.