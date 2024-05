Mehr und mehr Nutzer berichten von Anrufen über WhatsApp von ausländischen Nummern, die sie nicht zuordnen können. Was steckt dahinter?

Die Bundesnetzagentur hat bereits am 22. Februar 2024 eine öffentliche Warnung herausgegeben, dass Verbraucher derzeit vermehrt Anrufe von ausländischen Nummern über WhatsApp erhalten. Es sei davon auszugehen, dass hinter den Anrufen eine Betrugsmasche steckt, heißt es vonseiten der Behörde.

Wie funktioniert die Masche?

Vor allem die Ländervorwahlen +91 für Indien, +98 für Iran und +52 für Mexiko wurden häufig gemeldet, teilt die Bundesnetzagentur in ihrer Pressemitteilung mit. Allerdings wird die Masche mit Nummern aus aller Welt durchgeführt.

Denn oftmals verschleiern die mutmaßlichen Betrüger ihre Herkunft durch sogenanntes Call ID-Spoofing. Hierbei macht man sich die Internettelefonie zunutze, um bei den Angerufenen falsche Rufnummern auf dem Display anzeigen zu lassen. Die Täter könnten also überall auf der Welt sitzen, auch in Deutschland.

Was genau die Absicht hinter den Anrufen ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Möglicherweise sollen Rückrufe provoziert werden, bei denen dann hohe Kosten anfallen. Oder man möchte an sensible Informationen gelangen, um damit einen Identitätsdiebstahl zu vollziehen.

Denkbar wären auch klassische Betrugsmodelle wie die Enkelkindmasche oder Ähnliches. Die Bundesnetzagentur hat Tipps für Verbraucher zusammengestellt, wie man sich bei Anrufen von derartigen Nummern verhalten sollte.

Tipps der Bundesnetzagentur

Sollten Sie einen Anruf von einer fremden Nummer über WhatsApp erhalten, ist Vorsicht geboten. Bei einem Gespräch rät die Bundesnetzagentur dringend, niemals sensible Daten oder persönliche Informationen weiterzugeben. Genau darauf haben es die Täter meist abgesehen.

Bei entgangenen Anrufen sollte man nicht ungeprüft zurückrufen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt sogar, unbekannte Absender von Nachrichten oder Anrufer zu blockieren. Dies gelingt über die Datenschutzeinstellungen von WhatsApp.

Zudem können solche Nummern über ein Online-Beschwerdeformular an die Bundesnetzagentur gemeldet werden. Sollten sich die Anrufe häufen, können Sie möglicherweise über Ihren Mobilfunkanbieter eine Sperre für die jeweilige Ländervorwahl einrichten lassen.