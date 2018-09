Aktionstag in Bietigheim-Bissingen Stadt in XXL: Ein Tag voller Genüsse

Von mat 21. September 2018 - 17:47 Uhr

Auch in der Städtischen Galerie – hier Künstler Nándor Angstenberger in der aktuellen Ausstellung „Drehmoment“ – gibt es beim XXL-Kulturtag mehrere Aktionen und Führungen. Foto: factum/Granville

100 Veranstaltungen an einem Tag: Der Kulturtag XXL lädt am Samstag in der Bietigheimer Innenstadt zum Staunen, Ausprobieren und Genießen.

Bietigheim-Bissingen - Dass XXL nicht automatisch ein paar Nummern zu groß bedeuten muss, beweist die Stadt Bietigheim-Bissingen an diesem Samstag, 22. September. Einzelhändler und Kultureinrichtungen haben für die Zeit zwischen 15 und 23 Uhr in der Bietigheimer Innenstadt unter dem Motto „Kultur trifft Genuss“ eine Vielzahl von Aktionen und Veranstaltungen zu den Themen Tanz, Musik, Kunst, Gaumenfreuden und Shopping auf die Beine gestellt.

Besucher können zum Beispiel im Stadtmuseum im Hornmoldhaus ausprobieren, wie die Renaissance geschmeckt hat, oder an einer Weinprobe mit historischen Rebsorten teilnehmen. Gäste können aber auch in offenen Werkstätten tätig werden, Kurzführungen mitmachen, bei offenen Proben lauschen, Theater- und Konzertaufführungen verfolgen, auf Kirchtürme klettern oder noch um 23 Uhr bei einer Nachtwächterführung die Stadt durchstreifen. Um die 100 Einzelangebote sind es alles in allem, darunter auch viele Aktionen und Ausprobier-Angebote für Familien mit Kindern. Zudem gibt es ein umfangreiches Bühnenprogramm am Kronenplatz. Das detaillierte Programm gibt es unter www.bietigheim-bissingen.de zum Herunterladen, der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Was das Ganze mit Kleidergrößen zu tun hat? Die Veranstaltung firmiert unter „Kulturtag XXL“.