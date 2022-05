1 Im Mittelpunkt des Protests stand ein „Jesus“ am Kreuz mit Schweine-Maske. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

In Stuttgart hat Peta abermals für Gesprächsstoff gesorgt. Die Aktivisten protestierten am Mittwoch mit ihrer Aktion gegen den Verzehr tierischer Produkte beim Deutschen Katholikentag.















Mit ihren Aktionen sorgt Peta regelmäßig für Aufsehen – so auch am Mittwochnachmittag im Oberen Schloßgarten in Stuttgart. Anlässlich des Deutschen Katholikentags, der noch bis Sonntag in der Landeshauptstadt stattfindet, protestierte die Tierrechtsorganisation gegen den Verzehr von tierischen Produkten bei der Veranstaltung.

Im Mittelpunkt des Protests stand ein als Jesus verkleideter Aktivist, der mit Schweine-Maske und nacktem Oberkörper an einem Kreuz hing. Dieser sollte symbolisch für das Leid stehen, das mit dem Konsum von Fleisch, Eiern und Co. verbunden ist, wie die Organisation in einer Mitteilung erklärt. Weitere Tierrechtlern trugen Plakate mit Aufschriften wie „Du sollst nicht töten“ oder „Leben teilen = vegan leben“. Peta fordert mit der Aktion den Katholikentag „für ein Zeichen der Nächstenliebe zu nutzen und ausschließlich vegane Gerichte zu servieren“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Motto des Katholikentages „ zynisch“

Laut Peta hatten sich die Tierrechtler bereits im März an die Veranstalter des Katholikentags gewandt und an diese appelliert die Veranstaltung vegan auszurichten. Die Forderung sei aber unbeantwortet geblieben. „‚Leben teilen‘ – das Motto des diesjährigen Deutschen Katholikentages –ist zynisch“, wird Daniel Cox, Teamleiter des Kampagnenteams, zitiert.

Die Organisation betont, „dass eine vegane Ernährungsweise passend zum Veranstaltungsmotto ‚Leben teilen’ fühlende Mitgeschöpfe vor Leid und Tod schützt, zum Klimaschutz beiträgt und die Welthungerproblematik entschärft.“