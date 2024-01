Bauernprotest im Kreis Esslingen: Warum 350 Traktoren den Plochinger Hafen ansteuerten

17 Dicht an dicht standen die Traktoren auf dem Firmengelände der Firma Baywa im Plochinger Hafen. Foto: Elke Hauptmann

Nach den Blockaden von Zufahrten an der Autobahn 8 im Kreis Esslingen kamen am Montagvormittag bis zu 1000 Landwirte und ihre Sympathisanten in Plochingen zu einer Kundgebung zusammen. Die Initiatoren distanzierten sich klar von rechten Parolen.











Zunächst blockierten mehrere hundert demonstrierende Bauern mit ihren Schleppern am frühen Morgen die Zufahrten zur Autobahn 8 an den Anschlussstellen Kirchheim-Ost und Esslingen/Neuhausen – was bis gegen 9 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Anschließend fuhren viele von ihnen weiter Richtung Plochinger Hafen. Hupend bogen sie am Vormittag auf die Straße am Nordseekai ein und verteilten sich auf dem weitläufigen Firmengelände des Agrarhandelskonzerns Baywa, wo eine Kundgebung gegen die Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung geplant war – anders als in anderen Städten abseits des öffentlichen Lebens.