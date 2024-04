1 Das Stuttgarter Gesundheitsamt ruft dazu auf, Kondome zu benutzen – und verschenkt sie deshalb auf dem Wasen. Foto: /gesundheitsamt

Nicht nur Noroviren sind’s, die das Gesundheitsamt auf den Wasen führen: Vor den Zelten verschenkt die Behörde am Freitagabend Kondome – im Kampf gegen sexuell übertragbare Infektionen. Denn das Frühlingsfest ist auch ein Flirtfest.











Dass die Angst vor Magen- und Darm-Erkrankungen in Stuttgart umgeht, kann Denis Gugac, der Wirt der Spitzbuben Lodge in der Almhütte Royal, „auch nicht ansatzweise“ feststellen. Die clubähnliche Location mit lauter DJ-Musik auf der Empore von Festwirtin Nina Renoldi brummt Nacht für Nacht so heftig, wie es heftiger kaum sein könnte. „Wenn die Gäste Alkohol trinken, werden sie lockerer“, berichtet Gugac, der selbst nichts trinkt bei der Arbeit in seiner Bar, „da wird schon ordentlich geflirtet.“