1 In der neuen Börsenwoche sind die Augen auf die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, gerichtet. Foto: dpa/Arne Dedert

Unsere Börsenexperten blicken auf die neue Börsenwoche. Die Notenbanken Fed und EZB setzen mit ihren Zinsschritten wichtige Impulse. Das wird den Dax aus seiner Lethargie reißen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Börsenbarometer hatte in der vergangenen Woche den Spannungswert einer Fototapete in Grün. Der deutsche Leitindex bewegte sich leicht lethargisch meist knapp unterhalb der 16 000-Punkte-Marke, die Zahl der Berichte und Prognosen war überschaubar. „Solange die Anleger nicht wissen, ob die US-Notenbank zumindest eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus einlegt oder nicht, legen sie eben an der Börse eine Pause ein“, kommentierte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets.