Aichtal Einbrecher stehlen Tresor

Von ber 25. Dezember 2017 - 13:00 Uhr

Die Polizei fahndet nach den unbekannten Tätern. Foto: dpa

Unbekannte haben im Stadtteil Neuenhaus zugeschlagen. Die Täter entkamen unerkannt mit einem Safe, der Bargeld und Schlüssel enthielt.

Aichtal - Schwer geschleppt haben Einbrecher im Aichtaler Stadtteil Neuenhaus. In der Zeit zwischen Freitag, 8 Uhr, und Heiligabend stiegen die Unbekannten in der Schönaicher Straße in ein kombiniertes Geschäfts- und Wohnhaus ein und entwendeten einen 40 bis 50 Kilogramm schweren Tresor. In dem Safe befanden sich unter anderem Bargeld in bisher noch unbekannter Höhe sowie mehrere Schlüssel.

Wie die Polizei berichtet, waren die Täter auf der Gebäuderückseite auf den Balkon im ersten Obergeschoss geklettert und hatten dann vermutlich mit einem Schraubendreher das Badezimmerfenster aufgebrochen. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und stießen auf den Tresor. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.