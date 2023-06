1 Tessa Ganserer wurde von Beatrix von Storch als Mann bezeichnet. Foto: epd/Clemens Beckmann

Mit Attacken gegen die Transfrau Tessa Ganserer sorgt die AfD-Politikerin von Storch für einen Eklat. Das ist nicht alles. Weil die Ampelparteien überrascht wurden, gelingt es der AfD, eine wichtige Debatte zu polarisieren, kommentiert Katja Bauer.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Berlin - Es mag seltsam klingen, aber am meisten dürfte sich in diesem Jahr ausgerechnet die AfD über den Frauentag freuen. Dabei hat die Partei mit der Idee der Geschlechtergerechtigkeit nichts am Hut. Die AfD definiert jede Position schlicht als verrückt – gendergaga –, die für Gleichstellung eintritt. Der Partei ist nun gelungen, die Bundestagsdebatte zum Frauentag zu dominieren. Vizefraktionschefin Beatrix von Storch bediente sich dazu der erprobten Technik des kalkulierten Tabubruchs.