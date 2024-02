AfD-Fraktion: Udo Stein wieder im Landtag

1 Der AfD-Abgeordnete Udo Stein bei einer Sitzung im Landtag Foto: imago//Arnulf Hettrich

Nachdem in seinem Landtagsbüro ein Jagdmesser und Munition gefunden wurde, hat der Landtag viel über die Sicherheit beraten. Nun ist Udo Stein zurück im Plenarsaal.











Der AfD-Abgeordnete Udo Stein hat am Donnerstag wieder an der Landtagsdebatte teilgenommen. Vor dem Betreten des Gebäudes hatte er sich einer freiwilligen Kontrolle unterzogen. In Steins Büro wurden im Juni 2023 Schussmunition sowie ein Jagdmesser gefunden. Kurz zuvor war er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden, nachdem er in einer Stuttgarter Shishabar Gäste mit einer Softair-Pistole angegriffen haben soll. Ob es zu einem Strafverfahren kommt, ist unklar, ein Gutachten weist ihn als nicht schuldfähig aus. Stein war lange krankgeschrieben.