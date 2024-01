Ärger wegen Banner bei Partie des VfB: Weitere Vorwürfe aus Bochum – generelles Banner-Verbot kein Thema

1 Wegen einer Zaunfahne am Stuttgarter Block stand das Spiel in Bochum vor dem Abbruch. Foto: dpa/David Inderlied

Nach der Zaunfahnen-Posse von Bochum widerspricht VfL-Geschäftsführer Kaenzig dem Stuttgarter Vorstandsboss Wehrle. Von einem generellen Fahnen-Verbot im Gästebereich halten die Bochumer nichts.











Die Aufarbeitung des Zaunfahnen-Eklats beim VfL Bochum geht in die nächste Runde – und es gibt erneute Schuldzuweisungen in Richtung der Stuttgarter. VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig bezichtigte den Vorstandschef des VfB Stuttgart, Alexander Wehrle, der Lüge. Wehrle hatte am Sonntag im Sport1-„Doppelpass“ gesagt, die Banner der VfB-Fans seien am Samstag vor dem Spiel in Bochum gemeinsam mit dem Ordnungsdienst angebracht worden.