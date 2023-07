1 Im oberen Teil der Grünfläche, hinter der Baumreihe im Vordergrund, wird die Flüchtlingsunterkunft entstehen. Foto: Torsten Schöll

Mit der Erweiterung der Einrichtung in den Entenäckern ist niemand wirklich zufrieden. Zähneknirschend stimmen die Plieninger Lokalpolitiker zu.









Die Entscheidung war mit Spannung erwartet worden: In einer eigens anberaumten Sondersitzung hat der Bezirksbeirat Plieningen am Montagabend der Kapazitätsanhebung in der künftigen Flüchtlingsunterkunft Entenäcker von 100 auf 156 Plätze zugestimmt. Der Abstimmung waren zahlreiche kritische, zum Teil wütende Redebeiträge aus der Bürgerschaft vorausgegangen.