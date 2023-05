1 Je nach Wind zieht die Dampfwolke aus dem Schornstein der Heizzentrale in die umliegenden Wohnungen. Foto: Simon Granville

Korntal-Münchingen - Die Stimmung wegen der Heizzentrale an der Korntaler Stadthalle – konkret wegen dem, was das Kraftwerk seit Februar vorigen Jahres ausstößt – bleibt weiter angespannt. „Wir sind enttäuscht und empört“, sagt Andreas Nobis im Namen der Anwohner unserer Zeitung. Es gehe schließlich um Abgase, von denen sie eingenebelt würden. Bei der Verbrennung von Gas entstünden giftige Stickoxide, nach denen rieche es wohl auch. „Man hätte von Anfang an eine andere Lösung finden müssen. Es muss etwas getan werden, die Belästigung muss weg, egal, was das Gutachten ergibt.“ Dies sei „für unser Problem rausgeschmissenes Geld“, befürchtet der Korntaler, der nicht ausschließt, auch juristisch vorzugehen. Bisher wandte er sich an die Zuständigen im Rathaus und die Gemeinderäte.