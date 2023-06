Ärger in Korntal-Münchingen

1 Die Abgase der Heizzentrale bei der Stadthalle in Korntal erregen die Gemüter der Anwohner. Foto: Simon Granville

Anwohner fühlen sich von dem Heizkraftwerk bei der Korntaler Stadthalle belästigt: Sie sprechen von „unerträglichen Luftverpestungen“ und fürchten sogar um ihre Gesundheit. Die Stadtverwaltung ist dran, doch die Betroffenen verlieren allmählich die Geduld.









Korntal-Münchingen - Andreas Nobis ist sauer. Der Stein des Anstoßes ist die Heizzentrale bei der Stadthalle im Ortsteil Korntal von Korntal-Münchingen. Beziehungsweise konkret das, was die Anlage seit Februar vergangenen Jahres ausstößt. „Die Heizzentrale verpestet die Luft in unerträglicher Weise“, sagt Andreas Nobis. Er wohnt wenige Meter entfernt von der Anlage in einem Mehrfamilienhaus.