Ärger in Hoheneck

1 Auf dem Radweg Richtung Benningen müssen Radfahrer, Kanuten und Fußgänger aufeinander Acht geben. Das funktioniert nicht immer gut. Foto: privat

Der Heilbadweg im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck ist eigentlich ein Feldweg. Parken ist verboten. Doch das kümmert viele nicht. Auch der Radweg entlang des Neckars birgt Konfliktpotenzial.









Ludwigsburg - Den Hoheneckern reicht’s. Sie haben die Nase voll vom wilden Parken entlang des Heilbadweges. Besonders dramatisch ist die Situation, wenn schönes Wetter und eine Großveranstaltung in der Innenstadt aufeinandertreffen. Wie zuletzt am 9. und 10. Oktober, als Menschenmassen zum Kastanienbeutelfest oder in die Kürbisausstellung strömten.