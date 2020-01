1 Finanzministerin Edith Sitzmann tritt nicht mehr an. Foto: dpa/Tom Weller

Die Grünen verlieren zwei prominente Minister: Finanzministerin Sitzmann und Umweltminister Untersteller haben sich entschlossen, bei der kommenden Wahl nicht mehr zu kandidieren.

Stuttgart - Bei der nächsten baden-württembergischen Landtagswahl treten zwei prominente Grüne nicht mehr an. Nach Informationen unserer Zeitung haben Umweltminister Franz Untersteller (Wahlkreis Nürtingen) und Finanzministerin Edith Sitzmann (Wahlkreis Freiburg) sich entschlossen, bei der kommenden Wahl nicht mehr zu kandidieren. Am Dienstag hatte bereits überraschend der Leiter der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin, Staatssekretär Volker Ratzmann (Grüne), seinen Wechsel in die Wirtschaft verkündet.