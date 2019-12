10 Die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart findet an diesem Sonntag statt. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Das Desaster bei der vergangenen Mitgliederversammlung im Sommer hallt beim VfB Stuttgart noch immer nach. Ab sofort kann gegebenenfalls auch ohne funktionierendes Internet abgestimmt werden.

Auf den Mitgliederversammlungen des VfB Stuttgart kann ab sofort auch ohne funktionierendes Internet abgestimmt werden.

Nach der WLAN-Panne bei der abgebrochenen Mitgliederversammlung im vergangenen Sommer stimmten am Sonntag 94,28 Prozent der anwesenden Mitglieder auf der außerordentlichen Versammlung für eine entsprechende Satzungsänderung.

Damit sind die Mitgliederversammlungen des Fußball-Zweitligisten nun auch dann beschlussfähig, wenn das elektronische Abstimmungssystem ausfällt. In diesem Fall könnte ab sofort auch per Handzeichen abgestimmt werden. Am Sonntag wählen die VfB-Mitglieder einen neuen Präsidenten.