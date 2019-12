Liveblog: So läuft die Mitgliederversammlung des VfB

1 Wir berichten mit einem Liveblog von der außerordentlichen Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Wir berichten mit einem multimedialen Liveblog rund um die außerordentliche Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart. Los geht es an diesem Sonntag von 12.30 Uhr an.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart steht vor einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Diese ist notwendig geworden, nachdem der damalige Präsident Wolfgang Dietrich im Sommer nach einer Wlan-Panne zurückgetreten war. An diesem Sonntag nun wird in der Cannstatter Hanns-Martin-Schleyer-Halle ein neuer Präsident gewählt – auch weitere Positionen in anderen Gremien gilt es zu besetzen.

• Versammlung in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle

• Zwei Präsidentschaftskandidaten stehen zur Wahl

• Weitere Positionen ebenfalls am Sonntag zu besetzen

Wir sind den ganzen Tag über in der Schleyerhalle mit mehreren Reportern vor Ort und berichten mit einem multimedialen Liveblog. Texte, Informationen, Wissenswertes, Bilder und Videos erwarten Sie von 12.30 Uhr an.