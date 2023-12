Abseilaktion der Stuttgarter Feuerwehr: Höhenretter bringen kranken Kindern Nikolausgeschenke

Alle Blicke richten sich nach oben. Die kleinen Patienten im Stuttgarter Olgahospital, Deutschlands größter Kinderklinik, machen am Mittwoch große Augen. Für einen Moment scheint vergessen, dass sie am Nikolaustag im Krankenhaus sein müssen. Denn außen an den Fenstern spielt sich Erstaunliches ab. Gleich drei Nikoläuse im roten Mantel und mit Säcken und einem Schlitten voller Geschenke scheinen geradezu vom Himmel herabzuschweben.

Genau genommen seilen sie sich ab. Und zwar aus bis zu 35 Meter Höhe. In den Kostümen, die das Stuttgarter Schauspielhaus zur Verfügung gestellt hat, stecken Höhenretter der Stuttgarter Feuerwehr. Seit einigen Jahren gibt es eine Kooperation zwischen Klinikum, Olgäle-Stiftung und Feuerwehr, in deren Rahmen die Retter am Nikolaustag eine Trainingseinheit am Olgahospital einlegen. „Das ist inzwischen eine schöne kleine Tradition geworden, über die sich die Kinder immer sehr freuen“, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Anand.

Besonders, wenn die Männer mit Rauschebart anschließend kleine Geschenke verteilen, zum Beispiel Schokonikoläuse, die regelmäßig von der Rübezahl GmbH gespendet werden. „Eine tolle Aktion der Stuttgarter Höhenretter. Für unsere kleinen Patientinnen und Patienten ist das eine willkommene Abwechslung und ein Highlight der Vorweihnachtszeit“, freut sich Thekla von Kalle, die Ärztliche Leiterin des Zentrums für Kinder-, Jugend- und Frauenmedizin im Klinikum Stuttgart.

Auch für die Höhenrettungsgruppe der Stuttgarter Feuerwehr ist der Einsatz am Olgäle eine besondere Aktion. Sie rückt sonst zu rund 50 Einsätzen im Jahr aus. Sie reichen von medizinischen Transporthilfen in unwegsamem Gelände bis hin zur komplexen Personenrettung von Baukränen oder Einsätzen zur technischen Hilfeleistung. Alle Helfer sind auch im Rettungsdienst aktiv und können damit eine medizinische Versorgung während der Rettung gewährleisten. „Für uns ist die Nikolausabseilaktion am Olgäle eine schöne und wichtige Sache, um damit so manchem Kind, das gerade eine schwere Zeit durchmacht, ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern“, sagt Höhenretter Fabian Körner.