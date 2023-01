7 Reste von Böller und Co. im Park der Fellbacher Schwabenlandhalle Foto: Eva Schäfer

Die Silvesternacht hat auch in Fellbach deutliche Spuren hinterlassen. Die Bauhofmitarbeiter haben alle Hände voll zu tun, um den ganzen Müll abzutransportieren.















Es wurde in der Silvesternacht mehr gefeiert und geknallt als in den vergangenen beiden Jahren. Das zeigte sich auch an den Müllbergen. Am Montag waren die Mitarbeiter des Fellbacher Bauhofs ausgerückt, um säckeweise Müll abzutransportieren. So lagen beispielsweise im Park der Schwabenlandhalle haufenweise Verpackungen und Reste von Böller und Co. in den Beeten. Scherben säumten die Wege, sodass Radler und Fußgänger aufmerksam sein mussten. Die Silvesternacht war ungewöhnlich warm, so zeigte sich zwischen den abgebrannten Knallern auch das ein oder andere Gänseblümchen in voller Blüte.