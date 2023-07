1 Experten aus der Redaktion stehen unseren Abonnentinnen und Abonnenten Rede und Antwort, moderiert wird die Veranstaltung von Redakteurin Regine Warth. Foto:

Der Erfolg von ChatGPT hat offenbart, wozu Künstliche Intelligenz in der Lage ist – aber auch Grenzen und Gefahren aufgezeigt. In einer digitalen Abendkonferenz teilen unsere Redakteure ihre Expertise und beantworten Ihre Fragen. Hier können Sie sich anmelden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Von ChatGPT erfundene Gerichtsurteile, künstlich erzeugte Fotos von einer angeblichen Trump-Verhaftung oder Papst Franziskus in modisch weißer Steppjacke rütteln an Gewissheiten: Ist das, was ich sehe oder lese, echt? Wo kommt es her? Woran kann ich Fakes erkennen?