1 Der Engelbergtunnel war für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Foto: 7aktuell.de/ NR/7aktuell.de | NR

Am Sonntagabend musste die Polizei den Engelbergtunnel auf der A81 bei Leonberg in beide Richtungen voll sperren. Grund dafür war ein Brandmeldealarm.











Am Sonntagabend war für viele Autofahrer auf der A81 bei Leonberg Geduld angesagt. Nach Informationen der Polizei musste der Engelbergtunnel in beide Richtung für etwa eineinhalb Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Grund dafür war ein Brandmeldealarm, so ein Sprecher gegenüber unserer Redaktion am Abend.