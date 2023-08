1 Dieses Mal sind die Kandidaten in Kanada unterwegs. Foto: Pierre Leclerc / shutterstock.com

Kaum ein Format wird dieses Jahr so sehnsüchtig erwartet wie die 3. Staffel von 7 vs. Wild. Lesen Sie hier, wann diese erscheinen soll.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die dritte Staffel von 7 vs. Wild wird auch 2023 im November und Dezember ausgestrahlt. Die 1. Staffel startete am 06.11.2021 und die 2. am 05.11.2022. Es liegt also nahe, dass auch die 3. Staffel Anfang November erscheinen wird.