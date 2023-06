1 Muss man das Ticket verlängern? Foto: nikkimeel / shutterstock.com

Muss man das 49-Euro-Ticket aktualisieren?

Das Deutschlandticket wird automatisch verlängert, wenn Sie es nicht innerhalb der jeweiligen Kündigungsfrist (bis zum 10. eines Monats) gekündigt haben. Sie müssen das 49-Euro-Ticket also nicht aktualisieren. Weder in der App, noch wenn Sie es als Chipkarte gekauft haben. Das Deutschlandticket ist nämlich nur im Jahresabo erhältlich. Wer es also nicht kündigt, hat es automatisch für ein ganzes Jahr.